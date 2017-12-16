張貼「功德院」開罰 柯文哲：會議表決結果依法行政

2017-12-16 15:12

〔記者蕭婷方／台北報導〕行政院長賴清德日前一席「功德說」言論，遭青年團體發起「功德貼」諷刺行動，以「功德院」貼紙覆蓋行政院周邊引導標示，昨警方確認張貼者身分，北捷昨下午依照大眾捷運法裁處三人1500元。

對於三人遭開罰，外界質疑挺賴揆，台北市長柯文哲今出席活動會後受訪表示，「其實我們一開始想說是不是算了，但後來坦白說這件事還在市長室會議表決」，我當時在想kuso就算了，當時自己也有猶豫，可是官員覺得要依法行政，國家法令還是要遵守，「那我就尊重民主機制。」