西班牙台籍詐騙犯引渡中國 陸委會表不滿

2017-12-16 15:33

〔記者施曉光／台北報導〕西班牙國家法院15日同意中國要求，基於「一中原則」要把121名台籍詐騙犯引渡到中國，陸委會今日聲明深表遺憾與不滿，同時強調中華民國是主權國家，中國必須正視中華民國存在的事實，中國在國際上透過各種手法打壓台灣，只會引起台灣民眾更大的憤慨，也絕不接受。

陸委會並再次呼籲中方，兩岸已簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，只有雙方儘早展開合作，才有助於打擊電信詐騙犯罪，抓住幕後黑手，保障兩岸人民的權益。

陸委會指出，全案目前仍在西班牙司法程序中，外交部以及相關機關將持續進行了解掌握。

陸委會並指出，在本案剛發生之際，該會即與外交部、刑事局等機關保持聯繫，並向陸方表達希望就本案展開合作偵辦，將我涉案國人帶回依法偵辦、審理的立場，外交部也積極參與西國法庭程序，並與西國政府多方交涉。

陸委會表示，打擊跨境電信詐騙犯罪，為我國重要政策，自去年五二０以來，陸委會即與法務部、外交部、內政部警政署、通傳會、台灣高檢署等機關，共同召開8次跨部會平台會議，並且針對國際加強合作、國內持續打擊、兩岸進行溝通等不同面向，推動相關作為，也有效在東南亞國家查獲機房及車手，並在歐洲、中南美洲等地，阻止設置詐騙犯罪據點。