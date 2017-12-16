印尼6.5強震 外交部：目前無國人傷亡

2017-12-16 12:46

〔記者彭琬馨／台北報導〕印尼西爪哇昨晚發生近七級強震，外交部今表示，與駐印尼代表處和印尼相關單位保持密切聯繫，初步確認，目前未接獲國人傷亡消息。

印尼週五晚間11點47分在人口稠密處的西爪哇發生規模6.5級強震，目前已知造成2人死亡、數十戶房屋倒塌。相關單位一度發出海嘯警報，不過在2小時後警報已解除。

外交部發言人李憲章今表示，根據初步確認，迄今為止尚未接獲有我國人傷亡的消息。駐處將持續與印尼相關單位保持聯繫，即時掌握災情及傷亡情形。