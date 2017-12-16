孫繼正發起罷免黃國昌 孫母卻投反對票

政治團體「安定力量」主席孫繼正發起罷免時代力量立委黃國昌，孫母卻投下反對罷免票。（記者林欣漢攝）

2017-12-16 12:43

〔記者林欣漢／新北報導〕政治團體「安定力量」發起罷免時代力量立委黃國昌，今天上午風雨交加，仍有不少民眾冒雨到投開票所投下神聖的一票，安定力量主席孫繼正也偕同母親一起到汐止國小投票，但他母親卻投下反對罷免票，孫繼正笑說：「尊重她的權利！」

孫繼正說，可愛失智症的母親在投票時，拿起章不知怎麼蓋，繞了一圏，蓋在不同意罷免欄上，雖然可以再蓋一次成為廢票，但尊重她的權利。