藍營積極備戰爭出線 竹市長選戰煙硝味濃

2017-12-16 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕面對2018年新竹市長選舉，國民黨有意角逐的人選一一表態浮上檯面，市議員李國璋與前市長許明財都利用週末，舉辦「參選說明會」與「風城再造論壇」，市議員林耕仁則從10月底就成立「參選市長服務處」，展現出「當仁不讓」的架式，市議員鄭正鈐更馬不停蹄勤跑基層，選戰開打煙硝味越來越濃。

李國璋今天在「參選說明會」指出，竹市雖頂著竹科的幸福光環，許多人並沒有直接享受到經濟成長的資源分配，反承受高物價、高通貨膨脹、高房價與低薪失業的後果，連現任市長林智堅也無力解決。

李國璋說，他認為民主時代，民眾才是真正的主人，候選人應用更多的時間來聆聽民眾的心聲與期待，當選後才能成為有心服務民眾的公僕，他的參選會以「市民參與、市民當家」為主軸，也希望民眾幫忙，將他送進市府。

有意捲土重來的許明財，今天也召開市政論壇，邀請多名前市長及市政顧問召開論壇，希望透過有施政經驗者的論述，爭取民眾認同，進而擘劃市政藍圖。

同樣有意願參與國民黨內新竹市長初選的林耕仁說，他會一步一腳印爭取民眾的支持，藍營必須團結，選出一位沒有包袱，最有戰鬥力的戰將，挑戰林智堅才有贏的可能，他投入市長選舉準備工作很久，也陸續舉辦各場說明會，相信民眾會了解他有能力當好市長。

另鄭正鈐也說，藍營要選出一位更有遠見、有未來性的候選人，協助竹市突破目前中央執政的困境，才能使民眾過得更幸福，另外，目前黨內呈現百家爭鳴的狀態，他還是呼籲黨內要大團結，才能勇奪執政權。

國民黨部主委呂學樟說，黨內既然要辦初選，對於各有意角逐的參選人積極辦理論壇，表達理念，他個人是樂觀其成，百家爭鳴是好的現象，表示黨員們都勇於承擔，為黨付出，黨部會嚴格要求各參選人不能互相攻擊，唯有團結，才有贏的可能。