中研院學者赴港交流遭拒「對香港局勢已沒有樂觀幻想」

2017-12-16 12:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼文總副秘書長張鐵志入境香港遭拒後，受香港學聯邀請、原定20日訪港出席研討會的中研院台灣史研究所副研究員吳叡人、中研院社會學研究所副研究員吳介民，日前申請港簽也未獲准，目前已確定無法出席研討會。吳叡人受訪時直言，中國對香港的管控範圍已經從檯面上社會運動者的交流，擴展到檯面下的學術活動，香港內部空間越來越小，他們對香港局勢已經「沒有樂觀幻想」。

這場由香港學聯主辦的學術研討會，以「殖民香港：由英殖時期到特區年代」為題，預計本月22日舉行。台灣學者除吳叡人與吳介民受邀外，輔大法律系教授吳豪人也將出席，三人分別從社會文化、中國因素與法律層面，探討香港自英國殖民時期到回歸中國後，所面臨的各種轉變與衝擊。一同出席研討會的還有曾提出「香港革新論」的香港教育大學香港研究學院副總監方志恒、選舉期間曾力挺香港眾志候選人羅冠聰的時事評論員練乙錚等人。

吳叡人受訪時指出，2015年4月是他最後一次前往香港，在此期間，香港本土化、獨立的聲浪逐漸攀升，情勢變得越來越緊張，原先只針對台灣第一線社運人士所設下的「黑名單」，不曉得什麼時候開始擴大，相關學術交流也被禁止。

吳叡人表示，這顯示中國更細膩的理解台港兩地的連結與交流，中國對香港的控管也越來越嚴厲；他研判，雨傘運動後，香港年輕世代試圖重整旗鼓，盼能重新爬梳本土化、港獨脈絡，以建立新論述，可能因此引起中國當局緊張，為「防止台灣繼續污染香港」，才會開始打壓、阻絕台港兩地的學術交流。

事實上，學術交流遭拒的案例不只這一樁。今年7月，台大社會系教授何明修赴港出席學術研討會也無理由的遭到刁難，幾經波折才取得港簽進入香港。何明修受訪時表示，過去太陽花運動的參與者進不去香港他「可以理解」，但只是出席學術研討會也遭官方刁難，合理推測相關當局的監控網「可能已經擴大」。

吳叡人認為，當台港互動從雙向變為單向交流，台灣須重新理解自身定位，他也對台灣社會提出呼籲，未來台港兩地大規模的合作已不太可能，台灣身為東亞地區重要的民主代表國家，應積極與香港發展未來的合作新模式。

  • 受香港學聯邀請、原定20日訪港出席研討會的中研院台灣史研究所副研究員吳叡人申請港簽未獲准。（資料照，記者劉信德攝）

    受香港學聯邀請、原定20日訪港出席研討會的中研院台灣史研究所副研究員吳叡人申請港簽未獲准。（資料照，記者劉信德攝）

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