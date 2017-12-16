中研院學者赴港交流遭拒「對香港局勢已沒有樂觀幻想」

2017-12-16 12:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼文總副秘書長張鐵志入境香港遭拒後，受香港學聯邀請、原定20日訪港出席研討會的中研院台灣史研究所副研究員吳叡人、中研院社會學研究所副研究員吳介民，日前申請港簽也未獲准，目前已確定無法出席研討會。吳叡人受訪時直言，中國對香港的管控範圍已經從檯面上社會運動者的交流，擴展到檯面下的學術活動，香港內部空間越來越小，他們對香港局勢已經「沒有樂觀幻想」。

這場由香港學聯主辦的學術研討會，以「殖民香港：由英殖時期到特區年代」為題，預計本月22日舉行。台灣學者除吳叡人與吳介民受邀外，輔大法律系教授吳豪人也將出席，三人分別從社會文化、中國因素與法律層面，探討香港自英國殖民時期到回歸中國後，所面臨的各種轉變與衝擊。一同出席研討會的還有曾提出「香港革新論」的香港教育大學香港研究學院副總監方志恒、選舉期間曾力挺香港眾志候選人羅冠聰的時事評論員練乙錚等人。

吳叡人受訪時指出，2015年4月是他最後一次前往香港，在此期間，香港本土化、獨立的聲浪逐漸攀升，情勢變得越來越緊張，原先只針對台灣第一線社運人士所設下的「黑名單」，不曉得什麼時候開始擴大，相關學術交流也被禁止。

吳叡人表示，這顯示中國更細膩的理解台港兩地的連結與交流，中國對香港的控管也越來越嚴厲；他研判，雨傘運動後，香港年輕世代試圖重整旗鼓，盼能重新爬梳本土化、港獨脈絡，以建立新論述，可能因此引起中國當局緊張，為「防止台灣繼續污染香港」，才會開始打壓、阻絕台港兩地的學術交流。

事實上，學術交流遭拒的案例不只這一樁。今年7月，台大社會系教授何明修赴港出席學術研討會也無理由的遭到刁難，幾經波折才取得港簽進入香港。何明修受訪時表示，過去太陽花運動的參與者進不去香港他「可以理解」，但只是出席學術研討會也遭官方刁難，合理推測相關當局的監控網「可能已經擴大」。

吳叡人認為，當台港互動從雙向變為單向交流，台灣須重新理解自身定位，他也對台灣社會提出呼籲，未來台港兩地大規模的合作已不太可能，台灣身為東亞地區重要的民主代表國家，應積極與香港發展未來的合作新模式。