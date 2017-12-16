陳金德放寬宜縣農舍臨路即可 最快元旦上路

宜蘭縣未來興建農舍，不用再蓋在邊邊角角。（記者林敬倫攝）

2017-12-16 12:05

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣農地爭議延燒多年，農舍及農業設施容許的申請與配置上，許多民眾對於縣政府的審查標準頗有微詞，宜蘭縣代理縣長陳金德表示，未來農舍只要與農業設施集中配置，並且臨路就行，農舍不用非臨路臨側不可，蓋在邊邊角角，最快明年元旦就會實施。

陳金德上任後，就因興建農舍是否要臨路臨側的議題引發爭議，讓前農業處長陳德星憤而請辭，更與農委會互槓，但陳金德一再強調，農舍一定要臨路臨側的規定，僅是行政指導非法律，沒有約束力。

陳金德今天出席宜蘭市長江聰淵就職3週年政績發表會，他致詞時更指出，建農舍限制在邊邊角角，這樣怎麼住人，連一台車也無法出入，農舍蓋在邊角也會擋住汽車駕駛的行車視線，引發車禍，農民不是都穿蓑衣、赤腳，牽著腳踏車，很多人都會開車。

陳金德表示，農民打拚一輩子，要建一間農舍，整理得漂亮點，住好一點，有1台車可以出入，這是天公地道的，法律也沒規定說農舍要建在邊邊角角，未來農舍興建可以稍微放在中間一點，看起來比較舒適、好看，地理風水也好一點，最快明年元旦之後就要實施了，年底就要讓大家表示意見，讓所有人建農舍跟以前一樣，不會被刁難。

宜蘭縣政府農業處長李新泰解釋，以前農舍興建一定要臨路並臨側，未來只要農舍與農業設施集中配置，且臨路就可以，不用非臨路並臨側不可，農舍也不一定非蓋在馬路旁或邊邊角角。