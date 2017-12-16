調整空污費分配方式 涂醒哲向中央喊話

2017-12-16 11:38

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲明（17）日將到台中參加反空污大遊行，他向中央喊話，嘉市細懸浮微粒（PM2.5）減幅最大、淘汰二行程機車全國第一，但每年獲得空氣污染防制費非常少，不符比例原則，建議空污費應著重於被污染地區的補助，而不是將大部份資源用於空氣污染的生產地，同時也應獎勵空污防制表現卓越的縣市。

涂醒哲說，中南部PM2.5問題嚴重，空氣污染已成為國安問題，且位處下風處的縣市本身或許無太多污染來源，卻因承受太多上風處的縣市或境外的污染物移入，導致成為空污重災區，這些縣市反而沒有太多經費可以執行空污防制及健康防護工作，他認為現行完全是就產生源分配的思維，必須大幅調整。

涂醒哲強調，嘉市這3年來努力防治空污，降低自身產出的污染，今年2月台灣健康行動聯盟公佈縣市長執政期間，PM2.5減量幅度排名，台灣本島近2年PM2.5年均值以嘉市減幅最大，可讓市民多活165天，另嘉市也勇奪全國第一達到106年全國淘汰二行程機車目標，達成率高達141.1％，但獲得空污費非常少，今年僅66萬元，不符比例原則。

涂醒哲建議，空污費是用來解決空污，就應以受污染的地方為優先考量，以產生源為次要考量，讓實際受到空污侵害的縣市能夠分配多一些經費，而不是防制越佳，分配越少。