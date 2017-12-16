宜違規農舍房屋稅加價退稅 有人收到百萬支票

2017-12-16 11:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，隨即宣布退還違規農舍房屋稅加價稅金，退稅支票已於12月7日全部寄出，有民眾收到超過百萬元的支票，也就是之前被加收了超過百萬的稅金；陳金德強調，加收的稅金過高且不合法，現在退還合情合理。

陳金德今天出席宜蘭市長江聰淵就職3週年政績發表會，他致詞時指出，代理宜蘭縣長已經超過40天，農地政策引起很大的爭議，農地違規使用填土，房屋稅被課1至3倍的稅金，有民眾甚至被罰百萬元以上，哪有房屋稅調高百萬元，調高好幾10萬元，幾10年來從沒有這種事情，不合法也不合理，所以他趕快退還，上週支票都已寄到民眾家中。

陳金德還指出，本來農民農地不用繳地價稅，填了一些土所以繳地價稅，如果繳幾百塊幾千塊，還沒關係，結果地價稅一調就高3倍，加上田地有總歸戶，財產要把所有收入加起來課稅，加上稅率又提高，有人地價稅是繳往年的5至6倍。

陳金德說，有老農民到稅捐處繳地價稅，拿出8千多元，想說以前就繳5千多塊，結果承辦人員跟他說，不是8千元，是8萬元，農民說出生到現在，地價稅從沒有繳過8萬元，今年公告地價調整，明年跟後年的地價稅，農地部分調價6成5，繳以前的1/3，這不是降稅，是恢復到正常，跟以前一樣該繳多少就繳多少。