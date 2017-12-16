黃國昌現身投票 罷免案結果最快17:30揭曉

2017-12-16 09:58

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票案今天登場，立委黃國昌早上8點55分出現在住家的汐止白雲里市民活動中心投票所，領完選票後，投下神聖的一票；黃國昌隨後步行走回住家，一路上不管媒體記者如何詢問，黃國昌頻頻說謝謝，其他一概不回答。

汐止白雲市民活動中心今天早上一早出現大批媒體，水源路二段122號兩旁出現多輛ＳＮＧ轉播車，讓兩線道的車道更顯擁擠，黃國昌一早從住家走路出來投票，碰到熟識的街坊鄰居，點頭微笑。

黃國昌出現在白雲里市民活動中心，排隊領完選票，應媒體要求拍照後，隨即投下一票；黃國昌看起來精神很好，在現場40幾位記者簇擁下走回住家，走出市民活動中心時，電視台記者沿途堵訪時險些撞到路上的小客車，讓小客車駕駛十分光火，按喇叭示警，警方趕緊過來協助，並指揮交通避免壅塞。

黃國昌沿途頻頻提醒電視台攝影記者「小心」！「小心」！不管記者怎樣提問，黃國昌就是微笑不回答，只有簡短說「謝謝」，估計短短200公尺的距離，講了20幾遍

「謝謝」，最後，黃國昌拿出鑰匙開住家鐵門後，轉身跟大家說掰掰。

安定力量主席孫繼正今天早上10點在秘書長游信義陪同下，將前往汐止國小投票；時代力量立委黃國昌罷免投票案時間將從早上8點到下午4點，預計最快5點半就可以知道結果。