罷昌案16日凌晨零點起不得拉票 違者罰50萬到500萬

時代力量立委黃國昌感謝支持者一路相挺，16日要出來投票，黃國昌並提醒支持者，16日投票，不要在投開票所外拉票，也不要比出與罷免投票有關的手勢，以免觸法。（記者俞肇福攝）

2017-12-15 22:02

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量立委罷免投票案將於16日早上8點到下午4點舉行；立委黃國昌今天晚間向支持者喊話，記得16日出來為台灣改革投下神聖一票；黃國昌並且提醒支持者，依照選罷法規定，16日凌晨零點起，不得為罷免投票案宣傳不得拉票，特別是臉書社群或是LINE群組散播分享，請大家告訴大家，以免觸法。

時代力量造勢晚會司儀提醒支持者，16日投票當天，不要帶挺昌的帽子與背心，也不要帶手機進場，更不要在投開票所外拉票或是比不同意罷免手勢，以免觸法，更被對手作文章。

新北市選委會副總幹事黃堯章說，依照選罷法第56條規定，投票日當天不得有選舉活動，因此從16日凌晨零點起，不得在臉書或是LINE社群散布或分享罷免投票相關資訊；投票日也不得在投開票所外拉票或是做出與罷免案有關的手勢，這一切都將觸法。

黃堯章說，違反選罷法上述規定，將處50萬到500萬罰款，過去曾有選民因為在投開票所外拉票比出1號或2號候選人，被人檢舉，事後挨罰，如果明天有選民在投開票所外，兩手比出打X手勢（不管是挺昌或罷昌），只要有人拍照錄影檢舉，選委會就會受理，請民眾小心別觸法。