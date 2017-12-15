罷免投票前夕 黃國昌汐止徒步掃街 支持者熱情相迎

時代力量立委黃國昌今天晚間回到汐止徒步掃街，受到支持者熱情相迎。（記者俞肇福攝）

2017-12-15 21:10

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免投票案16日登場，罷免投票前一夜最後衝刺，黃國昌與支持者在汐止鬧區徒步掃街，爭取商家與住戶支持，許多支持者不是豎起大拇指稱讚，就是用力握手要黃國昌加油！讓黃國昌與遊行隊伍精神大振。

時代力量立委黃國昌罷免投票前夕，今天晚間6點半在汐止區公所前廣場聚集，刻意與安定力量保持距離，在律師、牧師、醫師等人簡單喊話後，黃國昌一改在國會問政語調高昂，改以輕聲細語向在場支持者理性訴求，希望大家等下掃街能面帶微笑輕聲向民眾懇求，明天出來為台灣理性改革，投下神聖的一票。

黃國昌與支持者整隊準備出發，剛好安定力量罷免宣傳車經過，黃國昌隊伍延後出發，隔了3分鐘後才出發，途經仁愛路轉忠孝東路轉黃昏市場，最後隊伍回到汐止區公所；許多支持者有的點頭微笑，有的則是要第一名的國會立委加油，我們全家都支持，讓掃街一整天的黃國昌露出燦爛的笑容。

時代力量立委黃國昌今天晚間回到汐止徒步掃街，受到支持者熱情相迎。（記者俞肇福攝）

時代力量立委黃國昌今天晚間回到汐止徒步掃街，受到支持者熱情相迎。（記者俞肇福攝）

時代力量立委黃國昌今天晚間回到汐止徒步掃街，受到支持者熱情相迎。（記者俞肇福攝）