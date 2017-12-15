連生3女…沈家鳳參選台南市議員 拚男等一等

2017-12-15 21:03

〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣新營市市民代表沈家鳳，與夫婿沈芳生結婚時，友人致詞說「芳家生鳳」，一定生女兒，果然沈家鳳頭胎生女兒，為了拚得1男，又連生2女，她將爭取民進黨提名參選台南市議員，生男計畫打住，全心投入選舉。

69年次的沈家鳳決定12月26日宣布參選下屆台南市議員，她說，生女孩子很貼心，但沒男孩覺得有點遺憾，現在因決定參選，只好先暫停拚男計畫。

沈家鳳喜愛歌唱，參加電視超偶比賽曾進入36強，又有3個小寶貝，因此對教育、藝術、文化的推廣很重視，將是她未來參選主打的政見之一。