罷免投票前一夜 安定力量汐止火車站造勢

安定力量今晚在汐止火車站前廣場造勢，現場座無虛席。（記者林欣漢攝）

2017-12-15 21:15

〔記者林欣漢／新北報導〕發起罷免時代力量立委黃國昌的政治團體「安定力量」，今天晚上在汐止火車站前廣場舉行「人民覺醒、罷昌成功」罷前之夜造勢活動，眾人揮手高喊「黃國昌下台」、「人民作主」等口號，現場座無虛席，安定力量主席孫繼正說，黃國昌態度高傲無視選民，是要罷免他最重要的理由。

今晚約有500人聚集汐止火車站前廣場，多個歌手、樂團輪番上台表演炒熱氣氛，台下民眾高舉「支持一夫一妻、我們在乎您的家庭」、「人民要對話、行使罷免權」等標語，吶喊要政客下台，才有未來。

孫繼正說，去年12月24日在汐止火車站舉辦第1場罷昌造勢活動，這1年非常辛苦，經歷低溫8度到高溫39度，在沒有支援的情況下，一步一腳印走到現在，仰賴的就是平民百姓的善良與正直。

他強調，罷免黃國昌是因為他高傲、傲慢的態度，只想貫徹自我的主張，無視選區內選民的反映，這次罷免是全台灣都在看的一仗，會改變台灣的政治文化、家庭社會及對下一代產生重大影響，「一場民主的震撼教育，會帶給人民光明的覺醒，看見公民覺醒走到現在的安定力量。」

安定力量今晚在汐止火車站前廣場造勢，多個歌手、樂團輪番上台表演炒熱氣氛。（記者林欣漢攝）

安定力量主席孫繼正說，黃國昌態度高傲無視選民，是要罷免他最重要的理由。（記者林欣漢攝）