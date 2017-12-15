全日本台灣連合會 赴岩波書店抗議「広辞苑」錯誤記述

2017-12-15 21:36

〔駐日特派員張茂森／東京15日報導〕在日台灣僑團「全日本台灣連合會」的17個僑社今天由會長趙中正等人代表前往日本岩波書店抗議該書店出版的大辭典「広辞苑」把台灣記述為「中華人民共和國的第26省」是「錯誤的記述」，台灣駐日代表也於13日向該書店行函表明我國政府立場，並要求在明年改版時更正。

全台連會長趙中正今天下午率領幹部數人前往岩波書店遞交「要請函」，由該書店總務部長吉村弘樹代表接受，要請函指出，「広辞苑」是在日本有廣大影響力的百科辭典，出現錯誤的記述將造成重大的誤導，其中有3個主要錯誤，第一是將台灣以簡圖編列為中華人民共和國的第26省；第二是在「日中共同聲明」中記述日本政府「實質承認」中國對台灣擁有領土主權，事實上，日本只有在中國對台灣的領土權立場只予「理解和尊重」；第三，有關舊金山和約，「広辞苑」記述「日本將台灣放棄給中國」，事實上日本的一貫立場只是放棄對台灣的一切權利，而沒有立場去認定「台灣屬於誰的」。

趙中正要求岩波書店在明年一月的「広辞苑」改版時更正，岩波書店總務部長吉村弘樹表示會將意見交給編輯部門處理。

台灣駐日代表處政務組長項明德也在日前向岩波書店社長岡本厚行函表明我國的「台灣不是中華人民共和國的一省」的嚴正立場。

日本「產經新聞」等媒體也重視「広辞苑」的錯誤記述，今天也前往岩波書店採訪全台連遞交要請函的新聞。