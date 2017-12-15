水利會改制引發朝野爭論 徐國勇：國民黨執政就規劃過

2017-12-15 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今在立法院表決將「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，引發朝野爭議，行政院發言人徐國勇對此表示，國民黨執政時期就規畫將水利會長改為官派，但最後卻沒有執行，是否這才是選舉考量？他也強調改革一定會碰到一些阻礙與反對的聲音，如果仔細檢視這項改革的合理性與必要性，就知道這有利於國家進步，外界不必做政治解讀。

立法院民進黨立院黨團今天直接將有關水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，引發國民黨強烈抨擊，質疑民進黨在社會各界仍無共識前，以多數暴力強行通過，連將法案送交委員會討論都不敢，根本是鴨霸又心虛。

針對水利會長官派問題引起朝野爭論，徐國勇表示，水利會改制為公務機關後，水利會員工將成為廣義的公務員，工作權將更有保障，升遷也會變得更公平，因為水利會變成準公務機關。他也強調，水利會的財產不會收歸國有，政府將利用水利會的財產成立基金，每一分錢都會用在員工身上。

針對外界質疑這是選舉的政治考量，徐國勇也予以否認，並指國民黨過去執政時也曾提出相同的草案，最後卻沒有執行，是否這才是選舉考量？他也指出，目前仍有37萬公頃的農地在現行水利會的服務之外，政府為了服務全國農民，讓每個人都能被照顧到，才將農田水利會改制為公務機關，絕非選舉考量。