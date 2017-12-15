國民黨主張戰債、戰爭賠償是黨產 黨產會主委：驚駭

2017-12-15 16:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕不當黨產處理委員會今天（15日）下午舉辦「轉型正義與產業金融秩序」研討會，針對國民黨主張國民黨拿到政府的財產，是第二次世界大戰後，對日戰爭損失的賠償，黨產會主委林峯正說，學者報告指出，國民政府當時並沒有要求日本賠償，但現在又說這是「戰爭賠償」，這樣的主張是很驚駭的，事隔幾十年後，突然由某政黨主張在對日戰爭的時候有損害，這就像國民黨提之前提出以美金公債債券抵銷黨產會追徵的新台幣8.6億元一樣，讓人很難理解。

這場研討會中，報告人南臺科技大學財經法律研究所助理教授郭俊麟以3月24日黨產會的聽證會內容，以戰爭賠償為主軸，探討日本戰後賠償與戰後台灣日產接收問題，釐清戰爭賠償與黨產爭議。

郭俊麟指出，「戰爭賠償」主要是發動侵略的戰敗國侵略別國時，給這些國家造成的損失賠償。

郭俊麟進一步說，國民黨主張，在二戰時遭受許多損失，且替國民政府代墊款項，因此，由政府徵收日產來賠償並非「無償」或「不當」；不過，他也舉歷史文件為例指出，中華民國當時因為各種原因，自動放棄舊金山和約規範的進一步賠償，對於日本佔領時代官有、公有的土地、財產，則一律收歸「國有」，因此，現在國民黨如果將戰爭賠償用來作為「政黨」的損害賠償，欠缺合理與正當性。

林峯正說，國民黨只說戰爭賠償、說他們在戰爭裡面受到很大損害，但損害是什麼他們沒講。國民政府沒有要求日本賠償，但是他們現在卻說要戰爭賠償，這樣的主張是很驚駭的。

林峯正說，事隔幾十年後，突然由某政黨，主張在對日戰爭的時候，有什麼損害，就像他們提出美金公債一樣（國民黨擬以美金公債債券抵銷黨產會追徵8.6億元），很難理解，國民黨當時用什麼資金去買公債，這就是一個迷霧。

林峯正說，當年國民政府確實有發行美金公債，但國民黨用什麼資金向國家買公債？國民黨當然可以在法律上做主張，但現在看起來都沒有證據，很難想像有政黨會主張戰爭損失、還可以獲得賠償，在學術上也站不住腳，國民黨的抗辯是「聞所未聞」。

林峯正也說，以後進入訴訟，雙方就理論與事實面攻防，黨產會將舉辦一系列研討會釐清爭點，也盼《促進轉型正義條例》立法通過後，有更多檔案出土，可以讓這些事情有解方。