鄭朝方偕林智堅 客家便當記者會飄選舉味

記者會由陳麒文（右）與林智堅（中）、鄭朝方（左）一同示範，由竹市在地生產的好香米製作的「客家懷石拌飯」。（記者王駿杰攝）

2017-12-15 16:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕民進黨發言人暨客家部主任鄭朝方今天在新竹市長林智堅陪同下，於竹市舉辦「尋味‧台三線‧新竹─客家便當返鄉記者會」，用推廣客家便當的方式為明年縣市長大選暖身。

鄭朝方說，新時代的問題由新世代的人來解決是時代潮流，若有機會回家鄉參選，他責無旁貸，會勇往直前。他指出，苗栗與竹縣是民進黨艱困選區，黨中央選舉對策委員會將透過黨內機制，下鄉拜訪地方人士，了解民情，徵招最亮眼的候選人。

民進黨客家部今到新竹市舉辦「尋味‧台三線‧新竹─客家便當返鄉記者會」，邀來林智堅、鄭朝方與客家便當主廚陳麒文，一同分享客家便當。

這款便當是由元培醫事科技大學餐管系老師陳麒文與客家籍學生林亦晟製作，參加民進黨中央客家部舉辦的客家美食料理奪下「台灣第一客家冠軍便當」殊榮，美味的客家料理甚至擄獲總統蔡英文的味蕾。

記者會由陳麒文與林智堅、鄭朝方一同示範由竹市在地生產的好香米製作的「客家懷石拌飯」，過程中林智堅用心煎鹹豬肉，鄭朝方則細心將鹹豬肉切塊，兩人合力調味，完成料理。

林智堅意有所指地說，鄭朝方的返鄉「讓大家有無限可能的想像」。有地方人士指出，林智堅民調高達77.7%，是目前綠營滿意度最高的首長，今天和同是青壯輩的鄭朝方同台，就可看出林智堅人氣高漲，和可能是「未來縣長候選人」的互動也備受矚目。