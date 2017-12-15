軍人年改樓地板 林萬億：32160並非不可調整

2017-12-15 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國家年金改革委員會執行長林萬億今接受廣播節目專訪，針對軍人年改的樓地板（最低生活保障）指出，退輔會近期地毯式蒐集11萬退伍軍人意見，正在整理中，他也首度鬆口提及，「沒有所謂3萬2160元是鐵板一塊，不能調整。」

國防部日前預告退撫新制草案，年金最低保障金額樓地板為每月新台幣3萬2160元。林萬億今在接受《POP搶先爆》廣播節目專訪時則首度鬆口，指32160並非不可調整。林萬億強調，退輔會用書面、口頭、電話訪談、座談等各種方式，已蒐集了11萬的退伍軍人意見，有些人主張3萬2160也可以，但如果給退伍軍人比較高的額度，「當然是歡迎」，因此沒有所謂3萬2160元是鐵板一塊，不能調整。

針對退輔會主委李翔宙曾在立法院答詢曾提到，希望爭取最低保障金額可以到4萬元，林萬億則表示，年改會當初在討論時，3萬2160元是以公務員一職等本俸加上加給計算而來，而李翔宙提到的4萬元，是以台北護理之家照顧失智症患者一個月的收費是4萬元為依據，總統蔡英文認為最低生活保障金額應該達到中上水準，最後年改會採用3萬2160元，蔡總統也同意這個底線。不過適用在軍人身上要原則一致，還是例外處理，目前正在收集各方資料，最近會向副總統和總統報告、拍板定案，很快會送立法院。