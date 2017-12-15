烏日反肉品市場遷入 林佳龍：打造國際級觀光市場

市議員吳瓊華（左）反對肉品市場遷至烏日，要求市長簽字承諾，市長不為所動。（記者黃鐘山攝）

2017-12-15 16:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中肉品市場規劃由北區遷建烏日區，市議員吳瓊華今天總質詢批評，近萬張的反對遷建連署書，市府卻視而不見，當場要求市長林佳龍簽字承諾不會遷建烏日；林佳龍拒簽，強調尊重專業規劃，打造新場成為國際級觀光市場。

吳瓊華質詢時播放影片表示，市府經發局9月召開肉品市場遷移計劃環境影響公開說明會，抗議民眾佔據前方講台直到時間結束，當天確實沒有開會情形，公開說明會的程序應該未完成，市府不應該逕送環評審查。

她又說，有將近1萬多張的反對遷建連署書，烏日有焚化廠、高鐵調度場和中科污水地下水管等，市府再執意遷建肉品市場來烏日，是侮辱烏日人。她要求林佳龍簽名承諾不會遷建烏日，別再一意孤行、難溝通，遭林婉拒。

林佳龍說明，尊重相關局處專業規劃，期盼將肉品市場打造成國際級觀光市場，創造全市及在地里民雙贏。經發局說明，引進高規格的國際電宰設備，並設置標準三級污水處理場，將結合綠能生產、加工、觀光，營造環保節能場區。

經發局表示，肉品市場場區將朝結合「生產」、「生活」及「生態」概念進行規劃，以農業4.0及觀光工廠為發展主軸，並兼具市場屠宰、拍賣、運銷、分切、包裝、零售、觀光、教育等複合功能，為地區居民提供一個現代化市場。