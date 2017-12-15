聯合國NGO執委會主席：同志與異性應享有同等權利

2017-12-15 14:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國NGO執委會主席納茲（Hon. Bruce Knotts）今表示，台灣大法官已做出同性婚姻應合法化的釋憲結果，接下來就等立法院通過同性婚姻相關法案；納茲表示，身為區域間民主運動領先者，台灣政府應提供同性婚與異性婚相等法律地位的權利，而非對同性婚另立不同的婚姻標準。

由外交部長期補助的世界自由民主聯盟（世盟）、亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟），今召開「2017世盟年會暨第63屆亞盟年會」，納茲出席會議致詞時作上述表示。一同出席會議的還包含世盟總會長饒穎奇、理事長曾永權、秘書長葛永光等人。

納茲致詞時提到，自由與民主會帶來繁榮與和諧，但當社會面臨經濟與各種社會問題時，極權與專政體制就會崛起，從過去的經驗來看，無論是1929年、第一次世界大戰前後，或是2008年全球金融海嘯的危機，都造成世界各地極權與專制國家的興起。

納茲提到，極權與專制體制強調國族認同、排擠多樣性，同時也想要禁止所有移民進入自己國家，包含現今美國總統川普強調的「美國優先」，或是菲律賓總統杜特蒂的強人統治，都是其中代表；納茲說，「這種做法是短視近利的」，雖然太多的移民的確可能造成社會問題，但讓移民進入國家，對社會整體是有幫助的。

納茲也說，極權與專制統治也會帶來種族與宗教的純粹主義、性別不平等問題，但從歷史看來，這麼做往往會帶來很糟的結果，而他認為，當前世界正有逐漸走向集權與專制的趨勢。

納茲指出，無法從歷史中學到教訓是最糟的情況，而「我們已經經歷過極權與專制帶來的後果」；他呼籲，即便在面臨各種社會的壓迫、氣候變遷等問題下，各會員國仍應對維護民主、自由與性別平等有所堅持。