吳敦義下令夜宿立院？ 黨團幹部：看報紙才知道

藍綠今日為《農田水利會組織通則》搶佔主席台，最終法案逕付二讀。（記者張嘉明攝）

2017-12-15 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團為阻擋《農田水利會組織通則》修正草案，黨主席吳敦義在前日中常會上，要求黨團做好夜宿立法院的準備，但藍營今早動員搶攻議場，民進黨團早已等候多時，讓藍營鎩羽而歸，法案逕付二讀。對此，有黨團成員質疑，是吳敦義自洩底牌，讓綠營能提前因應。

根據《聯合報》報導，對於吳敦義下令夜宿議場，藍營立委所獲取的資訊似乎有所落差，有黨團幹部表示，沒有人通知他說吳敦義要求夜宿議場，最後還是上網查新聞、看報紙才知道，質疑是不是在炒新聞。

另有資深立委表示，立院攻防策略有一定機密性，吳敦義卻大剌剌在中常會上下令，放著政策會執行長等溝通管道不用，等於讓全世界都知道國民黨要如何作戰，認為吳對立院運作已經生疏。

而吳敦義前日下令後，反而是民進黨團在昨天率眾搶佔議場，有立委打趣地說，「主席應該是對民進黨下令吧」。國民黨團總召林德福則嘲諷，在野黨主席一句話，執政黨就跟著做，是天大笑話。

對於民進黨團早早備戰搶位，吳敦義昨日受訪時表示，他其實並沒有直接下令夜宿立院，而是說要有做好夜宿的準備。