黃國昌不支持「兩岸一家親」 柯P這樣說....

2017-12-15 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌昨天接受節目專訪表示，對於台北市長柯文哲兩岸一家親說法，「這種政治路線跟立場時代力量不可能支持」，對此，柯文哲今天也回應了！

根據《蘋果日報》報導，柯文哲表示，台灣政黨從左到右、統到獨，都有它的政治光譜，對於時代力量來說，一定是不認同兩岸一家親說法，「反對是一定的」。

黃國昌昨天表示，柯文哲的兩岸一家親、命運共同體的政治主張跟時代力量不同，時代力量追求的是把台灣打造成正常化國家，所以柯文哲這種政治路線和立場「時代力量不可能支持」。