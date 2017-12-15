反對水利會公務機關化 雲林會員揚言上街頭

雲林反對水利會公務機關化，有數百人參與。（記者詹士弘攝）

2017-12-15 13:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林反對水利會公務機關化，今天數百名會務委員、水利小組長、班長及農民會員聚集雲林農田水利會大樓，表達反對決心；會長林文瑞表示堅決維護水利會自治權，反對水利會公務機關化；會務委員李明哲也揚言走上街頭抗爭。

雲林水利會大樓今天有場「反對農田水利會公務機關化說明會」，吸引會務委員、水利小組長、班長及農民會員數百人參與；雲林水利會表示，全台水利會員150萬人、雲林會員約20萬人。

現任農田水利會聯合會會長、也是雲林農田水利會長林文瑞表示，政府以擴大服務範圍為由，要將全國17個農田水利會公務機關化，但卻無配套措施，光就土地問題來說，雲林就有350公頃屬於農民所有，當年靠一紙法院判決，水利地佔用私人地，可照舊使用，如水利會改制，農民即有權利要回土地，政府如何馬上面對這些問題。

林文瑞說，全台灌溉區內農田有31萬多公頃，係因為水源、水權穩定，水利設施完善、灌溉溝渠完整，才能作此服務，灌溉區外包含山坡地土地有36萬多公頃，政府需要解決土地利用及灌溉路線問題，才能擴大解灌溉區，並非強行將水利會公務機關化就能達成，此舉根本是侵佔人民財產，公然違反憲法保障人民財產權，覬覦水利會高達新台幣上兆元的資產。

林文瑞強調，如果政府一意孤行，不排除提行政訴訟，甚至打憲法官司；會務委員李明哲表示，基層農民反彈聲浪強烈，屆時將走上街頭抗爭。

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