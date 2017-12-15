智庫民調： 6都市長滿意度 鄭文燦居冠、柯Ｐ贏朱立倫

新台灣國策智庫今天發布六都市長滿意度，民調也對總統、政黨、施政重點進行調查。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-15 13:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新台灣國策智庫今天發布六都市長滿意度，民調也對總統、政黨、施政重點進行調查，民調結果顯示，六都首長滿意度最高者為桃園市長鄭文燦，有75.9%民眾對其就任至今的表現感到滿意，更擊敗蟬聯冠軍的高雄市長陳菊。而在智庫民調中民調長期敬陪末座的台北市長柯文哲，於本次調查中以51%領先新北市長朱立倫（49.9%）及台南市代理市長李孟諺（25.8%）。

六都民眾對各自縣市首長滿意度依序為鄭文燦（75.9%）、陳菊（66.2%）、林佳龍（56.1%）、柯文哲（51%）、朱立倫（49.9%）、李孟諺（25.8%）。而台中市則是蟬連六都最佳移居城市。

六都民眾對於總統施政滿意度，滿意占28.8%（非常滿意）；不滿意民眾占45.5%（不太滿意、非常不滿意）。

六都民眾在明年底的縣市長選舉，有19.6%會投給民進黨，10.7%投給國民黨，2.5%投給無黨籍，其他則占0.9%，無明確意見者則高達61.5%。

不過若撇開六都民眾對於各自縣市首長的滿意度，改以好感度來看，六都民眾好感度以高雄市長陳菊（51.7%）居首，接下來依次為賴清德48.9%、郭台銘46.9%、林佳龍45.9%、柯文哲45.8%、朱立倫35.4%、蔡英文34.2%、鄭文燦30.3%、蘇嘉27.7%、蔣萬安25.9%、吳敦義16.1%。

六都首長自2014年12月25日就任至今，民調長期敬陪末座的台北市長柯文哲，於本次調查中，滿意度首次過半，不僅較今年5月成長了6.4個百分點，領先新北市長朱立倫（49.9%）及台南市代理市長李孟諺（25.8%）。

但趨勢總經理吳世昌強調，台南市民對李孟諺擔任代理市長的表現，無明確意見者高達53.8%，所以可能是因為對李孟諺不熟悉。而陳菊在本次調查中，滿意度明顯下滑，值得關注。

吳世昌解釋，之所以用「主要人物」而非政治人物，是因為納入了非政治人物的郭台銘。而在這項調查中，鄭文燦的好感度僅30.3%，與「六都首長滿意度」呈現相反結果。東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒認為，或許鄭文燦「當縣市首長不錯，但若論整體國際觀，可能他的團隊還在努力。」

本次民調為新台灣國策智庫委由趨勢民意調查公司，於本月8日至13日下午、晚上2個時段進行電話訪問；調查對象為設籍六都、年滿20歲之民眾，有效樣本共4841人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負1.41個百分點。

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