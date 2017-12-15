藍營打空汙議題無效 林佳龍民調穩定上升

2017-12-15 13:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕新台灣國策智庫今（15）日發布六都市長就任3週年滿意度調查，台中市再被肯定是最宜居城市，市長林佳龍施政滿意度、好感度也都穩步上升；市府新聞局長卓冠廷說，市長滿意度持續上升，顯示在野黨狂打空汙議題無效，市民有看到市府團隊的努力，會繼續加油。

新台灣國策智庫今日發布民調，六都市長滿意度，桃園市長鄭文燦75.9%、高雄市長陳菊66.2%、台中市長林佳龍56.1%、台北市長柯文哲51%、新北市長朱立倫49.9%與台南市代理市長李孟諺25.8%。林佳龍的施政滿意度，與去年11月的52.5%、今年5月的55.6%相較，持續穩步上升。

政治人物好感度調查，陳菊為51.7%、賴清德為48.9%、林佳龍為45.9%、柯文哲45.8%、朱立倫35.4%、蔡英文34.2%、鄭文燦30.3%、蘇嘉全27.7%、蔣萬安25.9%、吳敦義16.1%。

民調也調查六都市民，心目中的最佳宜居城市，結果顯示台中市再度以23.8%支持率，成為民眾心目中的最宜居城市，其次為台北市16.6%、新北市12.6%、高雄市12.3%、台南市11.8%與桃園市11.6%。

卓冠廷表示，這份民調與之前各媒體民調相仿，台中市再被民眾認為是心目中最宜居的城市，且市民對市長的施政滿意度，穩定過半並逐漸上升，顯示市府施政已獲得市民肯定，除了感謝市民支持，也顯示在野黨狂打空汙議題未見效果，未來市府團隊一定會更努力，不負市民期待。

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