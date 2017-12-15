跨年晚會 政院要求：做好危安防制

跨年晚會人潮多，政院要求做好危安防制（資料照，記者俞肇福攝）

2017-12-15 13:09

〔記者李欣芳／台北報導〕年底將屆，各縣市將舉辦跨年晚會，行政院副院長施俊吉今天主持「106年國土安全政策會報」，行政院國土安全辦公室表示，年底各縣市即將舉辦大型跨年晚會，針對交通運輸及大量人潮聚集處所安全維護工作，各相關部會必須即早規劃，並請地方政府及執行單位做好危機處理機制，加強整備，防制危安事件發生。

行政院中午發布新聞稿，做以上表示。

今天會議檢討今年國土安全工作重點，會中聽取相關部會專案報告後，行政院副院長施俊吉指示相關單位秉持「防範未然、制敵機先」的態度，強化防護整備作為；另針對邊境管理部分，要求務必確保資訊效率及安全維護，請內政部專案小組持續檢視移民署資通安全，各資安單位亦應予協助。

施俊吉指出，近年來，國內外各種人為危安事故及恐怖主義活動趨勢的變化，可以看出這些威脅與風險持續增加，雖然我國目前在全球國土安全趨勢及恐怖威脅中，是屬於穩定及低風險國家，但我們仍必須提高警覺，絕不能輕忽，更要加強相關預防、整備及應變等作為。也需要各部會配合行政院的政策方向與規劃，讓國土安全工作漸次充實能量，更臻完善，而能在面對各種威脅時做到積極防範與有效應變。