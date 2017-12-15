勞基法修法 林萬億：主軸是「彈性安全」

行政院政務委員林萬億表示，政院這次勞基法修法主軸是彈性安全。（記者李欣芳攝）

2017-12-15 13:04

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動勞基法「一例一休」的修法引發爭議，督導修法的政務委員林萬億今天反駁外界質疑這次修法是倒退30年一事說，行政院這次勞基法修法的主軸是「彈性安全」，要給彈性就必須給安全，彈性安全要同步。他認為一定有企業會濫用彈性，政府就置重兵對企業勞檢，企業若善用彈性，自然保障勞工，就減少對企業的干擾。862位勞檢員可調整勞檢對象、標的，針對勞資會議開得不好或密集度低的，政府就可在這方面著墨比較多。

林萬億說，如果說這次修法是倒退30年，那就是倒退到1984年，別忘了，那時是在工業社會，而且因為台灣兼價勞工的議題，受到美國司法部很大的壓力。當時的版本沒有考慮到產業結構會變化那麼快，也就是服務業已佔72％，從事服務業勞動又那麼多元，有些人不定時不定地，有些是需要移動式，因此怎麼可能還用工業社會時的那一套法律？

林萬億表示，政院因此在這次修法過程，就是在因應這些問題，也就是彈性問題，不只雇主要彈性，勞工也需要，所以這次修法主軸是「彈性安全」。

他指出，彈性安全是1990年代丹麥提出來，2000年歐盟要求歐盟所有國家必須遵守，要給彈性就必須給安全，所謂安全，是指薪資、退休與人身安全，彈性是指勞工工作彈性與顧主企業經營的彈性，「我們不能今天有彈性，明天再給安全，要彈性安全同步」。

面對在野黨抨擊林萬億指這次修法迎上世界潮流是「外行」說法，林萬億說，這次修法是在既安全又彈性的前提下調整，怎麼說我是外行？