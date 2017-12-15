稅改草案逕付二讀 藍委傻眼、痛批「圖利大戶」

立法院民進黨團將黨團稅改草案逕付院會二讀，國民黨立委輪番痛批。（記者鄭鴻達攝）

2017-12-15 12:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨黨團在院會突襲式提案，將「所得稅法修正草案」從財政委員會抽出直接逕付二讀。國民黨團對此猝不及防，緊急召開記者會，質疑民進黨此舉是要圖利不到1000戶的股市大戶。

財政委員會召委費鴻泰表示，他在財委會都有排議程進行討論，讓各位提案委員充分說明版本，下週他也排議程要審議，希望能在充分討論後，再將各草案出委，並預期能在臨時會通過草案，但民進黨不知在急什麼。

費鴻泰表示，民進黨為了向不到1000戶的股市大戶交心，部故立法院是講道理而非比投，不惜破換民主法治，也要實現對股市大戶的承諾，今日民進黨此舉是民主恥辱，簡直是割中小企業的肉，拿去養股市大戶。

立委賴士葆直指，沒程序正義就沒實質正義，稅改事涉所得稅法修正，數十名立委個別所提上百案，豈能不給機會討論？財委會正逐漸形成共識，民進黨卻粗暴地抽出各黨團版草案逕付二讀，封殺立委們辛苦聯署的草案。

賴士葆表示，民進黨仗著多數暴力一步步走向獨裁，立委提案都被「幹掉」，照費鴻泰原先進度也只差一、兩週，民進黨除了秀肌肉外毫無意義，他譴責立法院長蘇嘉全，是讓民主走向獨裁、民選總統變皇帝制的最大幫兇。

羅明才指出，經濟不景氣就應多照顧中小企業，國民黨堅持中小企業營所稅為17%，此次稅改也沒達到民眾希望的特別扣除額目標，今日民進黨能將農田水利會改為綁樁的官派，是否以後也能將立委、立法院長都改官派？

立委曾銘宗強調，本次稅改修正草案明定實施日期是2018年1月1日，因此只要能在年底前通過，就能確保民眾減稅權益，但不解民進黨為何不讓財委會多一點討論，難道是因民進黨團的版本是傾向富豪且經不起討論？

曾銘宗表示，國民黨的稅改，除要讓小型的中小企業營所稅維持17%、大一點的適用20%，也支持學子每年有2.5萬元學貸扣除額、年輕父母每年有12萬元幼兒學前扣除額，上述稅損不到50億元，民進黨卻都聽不進去。