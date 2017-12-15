台灣人為何對南京大屠殺冷感？教授點出最大關鍵...

中國政府13日在南京舉行南京大屠殺80週年的國家公祭日紀念儀式。（路透）

2017-12-15 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕12月13日為南京大屠殺週年，中共日前擴大紀念80週年，相較之下，台灣朝野聲音較小、台灣人甚至冷感，對此，台師大政治所教授范世平則在臉書上分析原因！

台灣人對南京大屠殺無感，范世平在臉書上分析，台灣是選舉社會，若大家在乎，「國民黨會不辦相關活動？民進黨敢不辦？馬英九執政8年，較為關注此議題，但仍無法力往狂瀾」。

至於是因為李登輝、陳水扁搞「去中國化」造成的「遺毒」嗎？范世平說，政府沒這麼厲害，李、陳也沒這種神本領，網路社會，每個人都是獨立的個體，沒這種土壤，開不出那種花。

為何台灣人覺得距離遙遠？范世平認為，隨著本土化日深，外省第一代凋零，社會上不覺得應該特別關注南京大屠殺，當馬英九凸顯此議題時，反而讓人覺得奇怪；此外，台灣人太哈日，相對中共對台的文攻武嚇與外交打壓，日本似乎才是好友，「如此，南京大屠殺對台灣人來說，就跟希特勒屠殺猶太人一樣，最多是感到遺憾而已」。

范世平說，中共把南京大屠殺進行政治操作，若日本人殺害30萬中國人應被譴責，那毛澤東發動的大躍進害死了4500萬中國人、文革害死了2000萬，「中共怎麼不批判？」若中共紀念南京大屠殺是用政治角度消費這議題，不是真的從人權與人道的角度出發，那活動辦的越盛大，台灣人越排斥。