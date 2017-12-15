出席世亞盟年會 饒穎奇籲應加強促進中國與西方社會交流民主

2017-12-15 11:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕長期由外交部補助的世界自由民主聯盟（世盟）、亞洲太平洋自由民主聯盟（亞盟），今召開「2017世盟年會暨第63屆亞盟年會」。總會長饒穎奇致詞時表示，據他長期與中國交流的經驗顯示，中國領導人「有心致力於建立『人民民主』的體制」，但中國對民主的看法與西方社會有不少分歧，我們應給予尊重；他並指出，東西方社會關於民主的發展，不該只流於謾罵與批評，呼籲世盟現階段重要任務應加強促進中國與西方社會交流民主價值內涵。

世亞盟今邀集各國分會會長、主席、國會議員及相關外賓，共同召開「2017世盟年會暨第63屆亞盟年會」，會場共有來自29個國家、50餘人出席會議，包含世盟總會長饒穎奇、副總會長曾永權、秘書長葛永光、聯合國非政府組織NGO執委會納茲（Mr.Bruce Knotts）等人都出席與會。

總會長饒穎奇致詞時提到，中國最近發表「中國才是當今世界最大的民主國家」一文，文中除對西方社會的民主有諸多批評外，也聲稱中國所實施的「人民民主」有其優越性；饒表示，雖中國宣稱的民主，與西方民主社會強調人民主權、權力更迭與政治競爭的內容不盡相同，但仍「樂見中國把民主作為追求的目標」；他強調，中國對民主有不同見解，我們應給予尊重。

饒穎奇說，如何促進中國與西方民主社會針對民主價值與內涵進行交流，是世盟必須面對的重大挑戰，他期盼世盟能有機會與中國相關智庫或組織進行交流對話，以有效促進雙方對民主制度的共識，這應該是世盟現階段最主要的任務，也有助於全球民主化永續發展。＃