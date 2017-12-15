籲投票！林淑芬挺黃國昌：認真立委被罷免，非全民之福

2017-12-15 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕立委黃國昌罷免案將在明天投票，民進黨立委林淑芬也表態挺黃國昌，並向民眾喊話，「請站出來投下 #不同意罷免 這一票」！

林淑芬上午在臉書上表示，在這一屆國會中，黃國昌是認真的好立委，「這樣的立委被罷免，絕對不是全民之福」！

林淑芬強調，讓有理念、有價值的立委繼續留在國會，「本週六，請站出來投下 #不同意罷免 這一票，讓好立委繼續留在國會」！

而黃國昌今天早上前往金山地區、萬里掃街，他也向北海岸鄉親喊話，請大家明天出來投票，投下不同意罷免票，一同來捍衛我們的理想、追求的改革。