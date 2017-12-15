藍綠爆衝突議場門壞了！綠委夜宿立院成功搶占主席台

為農田水利會改制案，今天一早藍綠立委都在議場前排隊準備進場，門一開紛紛擠進場。（記者張嘉明攝）

2017-12-15 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕為了讓攸關農田水利會改制的《農田水利會組織通則》修正草案順利付委，民進黨立委從昨天開始輪班夜宿立法院，以防堵國民黨立委突襲，國民黨立委則在今天清晨陸續抵達，一早兩黨為了搶先進議場、上主席台，出現推擠衝突，議場門口甚至被擠壞了！

為了水利會改制問題，藍綠都下達甲級動員，為了防堵國民黨突襲，民進黨立委昨天一早便在立法院議場門口卡位，國民黨立委則是在上午6時15分起陸陸續續抵達議場，7時議場開門，兩黨立委為了搶進議場，爆發推擠衝突，甚至導致議場門裂、議場外的階梯也被媒體不慎踩壞。

在推擠衝突後，由民進黨立委搶先霸占主席台，國民黨立委則占據主席台下的發言台，目前兩方仍在對峙中。

行政院提出「農田水利會組織通則修正草案」，將農田水利會改制公務機關，民進黨團打算將該草案付委，不過，國民黨主席吳敦義日前在中常會上批評，國民黨對於蔡政府這種巧取豪奪水利會資產的作法，要全力反對。

為農田水利會改制案，15日一早藍綠立委衝入議場搶占主席台。（記者張嘉明攝）