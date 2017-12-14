陳慶男聲稱與金主跟銀行開會 強調繼續支持獵雷艦案

2017-12-14 21:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕國防部宣布與慶富解約，董事長陳慶男原擔心愛國金主會打退堂鼓，2人今和律師團開會，陳慶男轉述金主的話，表示繼續支持獵雷艦案，信託資金50億元將如期到位，用於建造獵雷艦。

慶富針對13日國防部發佈將與慶富公司就獵雷艦案解約，慶富老董陳慶男與不具名的愛國金主及委任律師、銀行信託部主管，今天討論資金50億元信託事宜，結果宣布資金如期到位，補足缺口。

陳慶男轉訴愛國金主說話內容，表示現在只能勇往直前，不能退路，台灣要走向世界舞台，要有自己的國際地位，以台灣人民安全為考量，確保全國同胞生命財產之保障，願協助繼續完成獵雷艦，希望協助三贏，銀行、國防部及全體國民都贏，願意與全國同胞一起支持國艦國造，照顧國人的利益，打造完成六艘獵雷艦。

聲明投資的愛國金主希望國家強盛，表示要以國家利益至上，支持獵雷艦無關政治、無關造船公司，僅認為防禦性武器，可以保衛全國人民生命安全，保家衛國，希望國艦國造政策能具體落實，國防自主的時程才能真的完成，所以繼續支持獵雷艦案，信託資金50億元將如期到位，用以建造獵雷艦。

愛國商人與信託銀行已談好初步信託條件，陳慶男表示，如果資金到位後，希望跟國防部能夠召開美國、義大利等各國協力廠商會議，期待這個案件能夠有轉寰餘地繼續執行，倘若國防部不願意協商，只好進行法律程序。

陳慶男在本月上旬時曾對外表示，金主承諾提供100億元資金供慶富公司繼續打造獵雷艦，本月31日前會有50億元到位，將透過律師向聯貸主行第一銀行說明。