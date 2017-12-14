陳保基、彭作奎批農田水利會改制 陳吉仲回擊：非專業想像

2017-12-14 21:17

〔記者吳欣恬／台北報導〕攸關農田水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」，立法院明天（15日）將表決是否付委審查。今天卻遭前農委會主委陳保基批評是「農業水權的災難」，另一名前主委彭作奎則指稱是「摧毀台灣民主的基石」。對此，農委會晚間強力回擊，指2名前主委的發言「與事實不一致」、更是「非專業的想像」。

農委會副主委陳吉仲說，外界擔心農田水利會改制為公務機關後，水權會不會受影響？但他強調，農田水利會升格公務機關後，依據水利法第18條的用水標準順序，仍是民生用水、農業用水、工業用水，不會因升格而受影響。而未來若因極端氣候缺水，需配合用水調度，也保證相關補償一定會到位。

另外，對於農田水利會資產的部份，陳吉仲說，外界指765億元的現金和不動產將統統充公收歸國有，「這完全不對」。農委會將成立特別基金，讓所有農田水利會的資產全部用於農田水利設施、小組長和工作站及農田水利署跟農民之間等相關業務運作。

陳吉仲也指出，外界一直說農委會把農田水利會改為官派，但官派就還是有會長，農委會是要將農田水利會改制升格，成為農委會下面獨立的3級機關，「沒有官派這件事情」。

陳吉仲強調，農田水利會升格為公務機關，對農業部門、對所有農民、對所有農田水利會的員工，甚至農田水利會永續經營上來講，都是一件好事。可以確保未來農委會投入更多資源做水利基礎建設、確保所有員工福利、確保所有資產都是用於農田水利上面，甚至確保面對水污染可執行公權力，可以讓整個農業發展更永續，也確保糧食安全，「我們幾乎找不到可能造成的負面影響」。

陳吉仲說，不管外界如何賦予農田水利會升格為公務機關任何非專業上的想像，就農委會而言，就如同主委林聰賢今天所說，是單純的好好事。

前台南市議員、副主委李退之也說，地方政府常面臨基層水利機關跟水利會間權責不清的情況，未來整個就可以整合，不管是整體的排水、治水、防洪，或是農田需要的灌溉水利，都可以來做支應。