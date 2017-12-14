立院15日處理水利會改制草案 恐有全武行

2017-12-14 21:22

〔中央社〕民主進步黨團今晚派20名男立委守夜，明天必要時守護議場主席台，讓農田水利會組織通則部分條文修正草案順利付委；國民黨團書記長林為洲說，不排除肢體衝突。

行政院院會11月9日通過行政院農業委員會擬具的農田水利會組織通則部分條文修正草案，將農田水利會改制為公務機關，將來不再選舉農田水利會長。

民進黨立法院黨團有意讓草案在明天的立法院院會付委審查，中國國民黨主席吳敦義昨天向國民黨團下達夜宿令，須堅持反對立場，甚至要有「夜宿」立法院的準備。

為確保議事順利，民進黨團總召集人柯建銘等人今天提前一天到立法院議場外排隊卡位。柯建銘說，這是希望讓議事順利進行的防禦性措施。

民進團書記長何欣純告訴中央社記者，黨團將派出約20名男立法委員守夜，明天上午7時將進議場觀察狀況，必要時就到主席台守護，一切就是希望會議順利進行，並將草案順利付委。

至於會不會衝突？何欣純說，已做好心理準備。

林為洲向中央社記者表示，堅決反對農田水利會改制為公務機關，民進黨要強硬霸道，「明天就不排除肢體衝突」。立法院程序委員會未決定明天院會議程，黨團準備超過300項討論事項議程草案，將提請在院會中表決，搶明天上午7時立法院議場開門時送案，明天立法院議場門口，勢必會非常混亂。

時代力量黨團總召徐永明向中央社記者表示，時力沒版本，不反對執政黨改革與草案付委，但可能需更多說明。

親民黨團總召集人李鴻鈞告訴中央社記者，難道水利會長改政府指派，就能解決水利會現在的問題？或就幫了農民嗎？呼籲藍綠先坐下來好好談談，找出真正能改善農田水利會的方法。