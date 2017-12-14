被酸未簽空品承諾書 盧秀燕：選舉期間向來不簽

2017-12-14 20:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中藍營民代猛打空污議題，立委江啟臣並強調2016年有簽「環保空氣票立委投票指南」改善空氣品質承諾書，不料卻被外界解讀是暗酸盧秀燕沒簽，主婦聯盟台中分會也證實她沒簽。盧秀燕今天說，選舉期間向來不簽署承諾書，以示公平。

近來最熱門的空污議題，也成為台中藍營民代攻擊市長林佳龍的主力，尤其爭取代表國民黨參選市長的立委盧秀燕、江啟臣更是火力全開；而江啟臣日前回應市府疑時，強調他2016年有簽「環保空氣票立委投票指南」改善空氣品質承諾書，不料卻被外界解讀是暗酸盧秀燕沒簽。

上述活動主辦單位之一的主婦聯盟環境保護基金會台中分會也發布聲明指出，2016年總統立委大選時，與台中其他團體公布「環保空氣票立委投票指南」，並公布改善空氣品質簽署承諾書。當時，國民黨2位立委候選人盧秀燕與賴義鍠並未簽署。

台中6位民進黨籍立委候選人，以及時代力量立委候選人，則都有簽署反空污承諾書，也提出他們的反空污政見。

主婦聯盟表示，該聯盟監督政治人物投入反空污，不分藍綠與大小黨派。歡迎所有政治人物更積極利用政治權力保障人民呼吸權。也期待台中市政府反空污更要執行力，並依照期程目標進行。

對此，盧秀燕表示，選舉期間向來一律不簽署任何的承諾書，以示公平。她抗空污，率先挺身而出上街頭抗議，對林市長是否有上街頭提出質疑？主婦聯盟應「全面檢視」所有政治人物的空污「發言內容」，而不是針對特定項目質疑。