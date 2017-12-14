救國團新理事長出爐 前教育部長吳清基接任

2017-12-14 17:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕救國團前理事長白秀雄因與救國團理念不和請辭後，救國團今召開理監事會選出新任理事長，由目前代理理事長、前教育部部長、台灣教育大學系統總校長吳清基擔任理事長。吳清基表示，救國團的服務工作一直都跟公益相關，他未來也會更戮力這一部分。

白秀雄辭職後，理事長一職由副理事長吳清基代理，今天召開理監事臨時聯席會議，除了選出吳清基為新任理事長，亦通過組織章程修訂案，包括刪除第6條有關「入會資格經會員2人推薦」及「每年推薦總額以10人為限」之規定，並確立理事長（召集人）的代表地位及與主任間關係。

吳清基也對外界對金流的指控表示，一切都是誤解，救國團各項收支，都是依照社會團體財務處理辦法與所得稅法等相關規定辦理，且內政部與台北市國稅局歷年來均就申報之財務與稅務資料同意並核備在案，各項資訊公開透明合法。

救國團另也針對與台電共同舉辦之「愛迪生自然科學研習營」一事做出說明，救國團表示，此活動距今已有57年的歷史，由救國團與台電共同主辦，近年委由國立清華大學承辦，參與人來自全台各高中成績優良及清寒弱勢學生。

救國團說， 整個活動4天3夜，包含學員與工作人員之膳食費、住宿、交通、講師鐘點費、實習材料費、教材費等歷來由台電支付155萬元經費，如經費超過不足部分，由救國團支應負擔，營隊本身完全更無關於政治。