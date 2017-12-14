陸委會：兩岸軍事互信機制 不存在推動的條件

2017-12-14 17:15

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國國台辦發言人安峰山日前答覆媒體詢問兩岸是否可能建立軍事互信機制時指出，如果民進黨政府不承認「九二共識」，兩岸軍事互信機制就無從談起，陸委會發言人邱垂正今日回應表示，兩岸軍事互信機制問題由於涉及諸多敏感議題，國內也沒有共識，因此目前不存在推動的條件。

此外，對於中國空軍日前在官方微博上使用所謂「繞島巡航」一詞，邱垂正表示，我政府推動兩岸關係主張一貫堅定，中國近來在周邊頻繁演巡，升高台海以及區域緊張情勢，陸方應該自我客制，切勿挑釁生事，誤判情勢。

有關蔡英文總統日前接見美國在台協會主席莫健時提及「印太戰略」，昨天卻被國台辦發言人安峰山批評為挾洋自重、刷存在感，邱垂正反嗆，近期陸方對於台灣許多負面情緒化以及不合時宜的發言，並非區域負責一方所該有的舉措。

邱垂正指出，蔡英文總統已經表明台灣是印度太平洋區域的自由民主國家，可以為區域做出貢獻，而台灣向來是和平愛好者，也是區域穩定繁榮不可或缺的一員，受國際社會肯定與支持，在全球化發展一體下，台灣無論在亞太地區或印太地區，都是自由民主典範。

行政院發言人徐國勇日前呼籲中國正視空污影響台灣問題，邱垂正表示，雖然陸方片面中斷兩岸制度化協商，但陸委會與環保署仍將透過各種交流管道，呼籲對岸與台灣合作空污問題，重啟兩岸協商，希望對岸採取防治與源頭管理，共同維護兩岸人民健康。