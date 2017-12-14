夜宿立院被綠營搶先 吳敦義：搶得了一時、搶不了永久

2017-12-14 16:23

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天在中常會要求立法院國民黨團做好週五夜宿立法院的準備，以防民進黨讓農田水利會改制案闖關付委成功，沒想到今天民進黨團一早就搶得先機，搶先在議場大門口展開排隊大戰；吳敦義下午受訪表示，民進黨的人數多，可以派人搶（排隊），「但搶得了一時，搶不了永久﹗」

吳敦義下午出席「2017台灣最佳財務策劃師選拔暨金融之星頒獎典禮」時受訪先澄清，他並沒有「下令」立院黨團要夜宿立法院，只是要求黨團對民進黨沒收農田水利會財產並轉為公務機關，就如前總統陳水扁任內把許多農會信用部沒入，後來經過抗爭，才又全部歸還。

吳敦義表示，水利會是會員共同努力取得土地，並擁有3000億元以上資產，政府可以監督，但不該在未獲得共識前，就直接把水利會沒入，國民黨團人數在立法院雖少，但一定要有反對的立場，希望政府重新考量，他只是希望國民黨團做好夜宿立法院的準備。

此外，對於媒體關切國共論壇何時舉行，吳敦義表示，目前仍在接洽中，他並認為應該等到明年3、4月中國兩會開完後，對岸政府部門改組定位之後再行召開，不是要為開會而開會，一定要做好準備才開會。

吳敦義還說，國民黨要把當前台商遇到的不公對待，由於蔡政府無能為力，想幫忙也無法著手，透過國、共兩黨論壇提供給中方，要求公平對待並保障台商投資。

吳敦義還說，兩岸交流相當程度減少之後，雖然蔡政府提供新南向國家免簽，但這些國家民眾來台都只是4天3夜行程，不像中客一般都是8天7夜，而且中客的購買力與興趣也比新南向國家還高，這也是為何這兩天新南向國家達成第1000萬人次，蔡政府興高采烈，但業界與民間都冷淡以對的道理。