綠委守議場門口防杯葛 藍委：隨時待命配合

2017-12-14 16:08

〔記者林良昇／台北報導〕為確保攸關水利會改制的「農田水利會組織通則修正草案」付委，民進黨立委今早駐守議場，防止國民黨杯葛，國民黨立委則反擊，召開記者會批民進黨是假改革真強盜，國民黨立委張麗善表示，將隨時待命配合，但坦言目前沒有大動作反擊，未來可能訴諸公投。

立院國民黨團書記長林為洲批評，民進黨是「假改革、真強盜」，前總統陳水扁任內，將農田水利會長改成直接選舉，十幾年來的改革，現在民進黨試圖透過修法改成官派，是民主倒退，農民權益無法受到保障。

林為洲質疑，未來若發生缺水，恐怕會在經濟發展下，犧牲農民權利，而且現在農田水利會灌溉排水系統，都是農民捐出的，政府將其收歸國有，是侵犯人民財產。

林為洲提到，民進黨聲稱改革的理由是水利會改選過程弊端重生，但有弊端應去抓賄，現行水利會選舉不適用選罷法，可以修正相關法律，將水利會選舉納入選罷法適用，而非改官派。

國民黨團副書記長王惠美表示，農田水利會是人民團體，會長應由會員自己選出，聯合國糧食組織推動農民參與式灌溉管理，台灣、日本、韓國都居於領先地位，試圖改官派除了是開民主倒車，也違背世界潮流。

國民黨立委顏寬恒表示，民進黨為了全台17個農田水利會的資源才推動改官派，急著收編國有，未來每年111億噸的水資源由政府調控，會造成工業與農業的搶水大戰，水利會變成水利署的6個分署後，位階不增反降，未來誰來為農民爭取灌溉水權？

張麗善則說，政府之前已舉辦過公聽會，但只是當作行政程序，並未接受農民意見，公投法修法通過後門檻下降，農民將會訴諸公投以對。

對於國民黨是否夜宿議場阻擋，張麗善表示，民進黨立委擋住議場大門，國民黨立委也進不了，但如果黨主席吳敦義有進一步指示，會隨時待命，全力配合，但目前為止，國民黨沒有要大動作反擊，不過，外場的農民是否會有動作則無法掌控。