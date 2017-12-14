被解約後慶富反揚言提告 黃國昌：陳慶男是把大家當傻子？

慶富主張國防部片面解約不合法，甚至揚言提告，黃國昌批評：「自己違法亂搞之後，現在跳出來說合約太苛刻。有沒有搞錯啊！」（Hit Fm提供）

2017-12-14 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕國防部昨天正式與慶富公司解除獵雷艦採購案契約，慶富聽聞此事，主張國防部片面解約不合法，甚至揚言提告。時代力量立委黃國昌呼籲政府，別再縱容陳慶男，應有積極作為。

黃國昌稍早在臉書表示，姑且不論慶富的指控有多麼可笑，但有個基本問題就是「有人逼陳慶男去投標嗎」？黃國昌指出，陳慶男當初動用各種政商關係搶得350億的超級合約，結果現在自己做不下去，然後開始喊契約不公平，「陳慶男先生，你是把自己當小孩子、還是把大家都當傻子」？

黃國昌表示，慶富向銀行申請鉅額貸款時，在授信說明書中強調國防部預付款足以支應採購支出，在完成第一艘艦時，國防部累積支付的款項高達177.8億，但履約完全沒有問題；另外慶富在對淡江校友募資的說明書中，也提到造艦毛利有15%、交船後維修保養毛利25%，獲利十分豐厚。黃國昌質疑：「這些白紙黑字，陳慶男都忘了嗎？自己違法亂搞之後，現在跳出來說合約太苛刻。有沒有搞錯啊！」

黃國昌最後則是呼籲政府，面對陳慶男，不要到現在還是在「假扣押」，除了國防部要「硬起來」，其他政府部門也必須採取終止慶富大樓的土地租賃權、收回國有地、拍賣慶富大樓等積極行動。