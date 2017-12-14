中捷將帶動大眾運輸人口翻倍 林佳龍：有助紓緩空污

台中捷運綠線電聯車在北屯機廠一字排開。（記者張菁雅攝）

2017-12-14 16:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線18列電聯車已於11月底提前交車，台中市長林佳龍今天前往視察，並表示，台中市目前約1成人口搭乘大眾運輸工具，捷運通車後，搭配轉乘優惠，預計人數將倍增至2成以上，屆時不僅有安全便捷的大眾運輸服務，又可減少汽機車上路，對紓緩空污有幫助，可說是一舉數得。

林佳龍在交通局長王義川等人陪同下，前往北屯機廠視察，18列捷運電聯車及磨軌車、路軌兩用車等2輛特種車輛一字排開，相當壯觀。

林佳龍表示，捷運綠線電聯車原預計今年底全數交車，但在交通局及廠商努力下，最後一列電聯車提前在11月底運抵北屯機廠，宣告「台中市正式進入捷運時代」；另外，北屯機廠設施均到位，沿線機電工程及試車也十分順利，且進度超前。

他也指出，台中市為全台第2大都市，有278萬人口數，出入台中生活圈的人數更達2倍，急需大眾運輸系統做為骨架，而台中市目前約有1成人口搭乘大眾運輸工具，未來捷運綠線通車後，預計人數將倍增至2成以上，可減少汽機車使用，同時紓緩塞車與空污問題，可說是一舉多得，他已指示交通局，儘快規劃未來捷運轉乘的優惠措施。

王義川說明，這18列電聯車包括日本原廠製造及台灣組裝各9列，經過工作人員測試，已分不出哪一台是日本製還是台灣製，顯示生產品質一致；目前電聯車每天都進行各項實測作業，最遠已推進到G9市政府站，因為兩側隔音做得不錯，市民不太容易察覺有列車在文心路、北屯路上方軌道行駛，試車情形良好。

王義川也說，捷運綠線工程總體進度73.5％，進度超前，將在確保安全的情形下持續推進，明年底試運轉，預計109年全線營運通車。