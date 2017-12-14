打造豐原副都心 中市議員打70分

市府打造豐原副都心，推動多項地方建設，市議員陳清龍打70分。（記者黃鐘山攝）

2017-12-14 15:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍與市議員陳清龍去年簽署「雙龍合作，打造豐原副都心」承諾書，陳清龍今天市政總質詢時，特地製作12面大型看板，一一檢視豐原、后里各大建設與政策，除列舉出「6個」肯定，並給市府打了70分成績。

陳清龍說，豐原副都心建設內容包括后里豐原兩區的花博展區、葫蘆墩圳、花田綠廊、中科西南向聯外道路、中科南向道路連接豐原30米道路等已陸續完成。但豐原工業區跟豐原東站轉運中心、鐵路高架橋下空間運用則有待加強。

他又說，建設局路平專案與小型地方建設、水利局區域排水護岸、消防局豐南分隊興建與相關作為、交通局850公車與停車場闢建、都發局公設保留地檢討及教育局改善學校設施設備，這是將市民小事當大事的「6個肯定」。

陳清龍表示，對照林市長所承諾的目標與實際成效驗收，市府可得70分。不過，空污、BRT、負債問題、老人健保補助取消、豪宅市府辦公室則有爭議；他另建議，葫蘆墩公園應結合中正公園，轉型為以運動為主的運動公園。

林佳龍感謝陳清龍對市府的支持與肯定，表示市府會持續努力，打造豐原副都心、落實水岸花都目標；中正公園要增設運動項目，也考量公園空間，並串聯自行車道，打造無障礙通行，市府會跨局處協調研議。