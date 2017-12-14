接見法議員 總統籲法方挺台入國際刑警組織

2017-12-14 14:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見法國國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-François Cesarini），代表政府與國人歡迎法國友人來訪，並期許未來法國與臺灣能進一步深化雙邊各項合作與交流。

總統致詞時表示，近兩年來，台法之間的交流相當頻繁，我國有很多部次長級的官員造訪法國，實質討論兩國的雙邊合作。

總統指出，法國在工業及科技領域始終是世界上重要的領先者，特別是在航太及綠能科技上，更是帶動世界前進的關鍵力量。更重要的是，法國在人文思想、藝術等領域中，以及實踐並捍衛民主自由的努力上，對世界更是持續帶來深遠影響。而這樣的民主價值，正是兩國間的共通語言。

總統認為，台法的互助關係，依然充滿進一步發展的潛力。法國是台灣在歐洲的第四大貿易夥伴，去年雙邊貿易達到46億美元，且有持續成長空間。

在雙邊關係方面，總統說，最值得一提的是雙方科技合作。法國是台灣在科技合作上，投入最多人力和資源的合作夥伴之一，去年法國也宣布在台成立「法國創業生態系統」（French Tech Taiwan）平台，現在正是雙方進一步加強產業投資、技術交流合作的最佳時機。

總統也表達，台灣人民作為國際社會一員，希望貢獻所長，分享發展經驗的高度期待。因此，包括呼應巴黎氣候協定的訴求，支持台灣參與《聯合國氣候變遷綱要公約》，或是支持加入位於里昂的國際刑警組織，和世界各國聯手因應新型態跨國犯罪，都需要各位議員和法國政府給台灣更多支持。