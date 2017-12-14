華航開刀工會幹部 立委轟董座何煖軒

2017-12-14 14:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中華航空公司上週決議對多名工會幹部予以解職或調職，但該處分仍待簽核。時代力量立委徐永明呼籲，華航董事長何煖軒若不撤回該處分就下台；民進黨立委林淑芬也痛批何是「執政黨豬隊友」、「敗壞民進黨政府形象」。

華航企業工會、桃園市空服員職業工會今與徐永明、林淑芬召開記者會。工會指出，何煖軒董事長於去年罷工事件上任後，華航與工會至今已有17件審理中的爭議案，且華航事後對參與活動的工會理事張書元、朱良駿、三分會常務幹事林馨怡等人，召開人評會懲處甚至解雇。

工會指出，華航企業公會理事潘家洛，先前則因患蕁麻疹而申請於收餐時配戴手套，後卻被轉調地勤，只因潘於去年罷工有協助動員。工會強調，勞動部雖對此裁處華航不得進行懲處，但華航仍執意召開人評會決議懲處。

徐永明強調「何煖軒若不撤回懲處就下台」，他表示，國營企業都能不遵守勞動部裁處，未來修法推給勞資協商、工會哪還走得下去，呼籲行政院長賴清德重視此事，不要放任何煖軒亂搞，這件事「時代力量管定了！」

林淑芬說，華航這些個案，顯示資方與官股的公司視工會如洪水猛獸，雖然人評會早已決議懲處，但公司推說還沒做出正式懲處決議，只是為了等「勞基法」修完後，待社會高度矚目的期間過了再來開鍘。

林淑芬痛批何煖軒如此懲處，是「執政黨豬隊友」而非「勇於任事」，若連官股主導的華航個案都無法解決，奢談下放管制權給勞資協商與工會，這些個案是指標，何煖軒如此打壓工會，「只會敗壞民進黨政府的形象」。