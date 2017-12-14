輕刪3百萬 台東縣總預算190億元過關創新高

2017-12-14 14:27

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府107年度總預算案在縣議會輕刪3百萬元後，今天三讀通過，歲出預算達190.26億，創史上新高。縣長黃健庭在任內最後1年，將力拚畢業政績。

台東縣明年度總預算案歲入編列172億4409萬4千元、歲出190億2968萬7千元，但民政處編列縣議員小型工程款補助被刪除了3百萬元，最後三讀通過的歲出減為190億2668萬7千元，歲入不變，歲入歲出差短17億元，以賒借收入彌平。

總預算完成三讀的時程比原訂慢了2天，今天進行三讀會時，有議員以縣府舉債過高為由，原欲阻攔三讀，但大會主席陳宏宗引議事規則指出，三讀會僅能就與法律牴觸的部分進行文字修正，不能刪減預算，同時，國民黨籍議員也紛紛入坐，預防有議員清點人數造成流會，陳宏宗順利敲槌三讀。

縣長黃健庭7年多前上任時的總預算才110億，在人馬不變情況下，今年的總預算加上追加減預算，破了2百億大關。107年度總預算高達190億餘元，也是歷年原始預算的新高。

縣府財經處長盧協昌說，縣府總預算民國90年還不到1百億，但逐年成長，近3年總預算含追減加預算，今年度大幅成長到204億。

通過的明年度總預算中，包含多項重要建設，包括太平溪路堤共構將於明年進行實質工程，富岡港擴建也將進行。