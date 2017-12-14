加速淘汰老舊機貨車 環保署將訂裁罰基準

2017-12-14 13:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天由閣揆賴清德拍板「空氣污染防制法」修正草案，環保署要加速汰換二行程機車與老舊大貨車，未來將進一步訂裁罰基準，10年以上的二行程機車沒有定檢要罰500元，定檢不合格罰1500元，經通知連續3次不接受定檢，要註銷牌照。

前行政院長林全今年4月曾宣布啟動空污防制策略，政府將與民間共同投入2150億元，推動補助企業更換6000座鍋爐設備、鎖定7000家餐飲油煙管制等14項措施，全面改善空污，目標是在109年底讓PM2.5年平均濃度從今年的22微克／立方公尺，降至18微克／立方公尺，改善比率達18.2%。

環保署長李應元表示，當時林內閣時期，是希望PM2.5降到每立方公尺18微克，未來會提前達標，媒體詢問是否會在的109年的年中而非到當年年底就將PM2.5降到18微克？李應元說：「有可能」！

為結合地方共同改善空污，行政院將從空污基金釋出移動污染源的空污費，也就是目前隨油徵收空污費的20％給地方，至於固定污染源的空污費，則維持目前地方、中央的6、4分配比，儘管部分民進黨立委要求固定污染源徵收的空污費應百分之百撥給地方使用，而非只有60％歸地方，但政院確定不會在這次修法中調整。

空污法這次大翻修，將大幅提高罰鍰金額，未來違反空污法，如工廠排放超量污染物且影響重大，處罰對象由行為人擴大到負責人與監督策劃人，最低刑責提高到6個月徒刑，最高罰鍰額度提高20倍，從100萬元提高到2000萬元，且將追繳因造成空污而獲得的不當利得。