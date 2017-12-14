是否支持美軍艦美艦靠台 吳釗燮：以對台最有利方向處理

2017-12-14 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕立院司法法制委員會今天審查總統府預算，總統府秘書長吳釗燮被問及，總統府是否歡迎美軍艦來台？吳釗燮回應「會依對台灣國防上面最有利的方向思考，在台灣國防與地區和平穩定，拿捏最恰當平衡點」。

據《中央社》報導，今（14）立法院司法法制委員會審查總統府相關預算，國民黨立委孔文吉詢問總統府秘書長吳釗燮，按總統府立場，是否歡迎美軍艦來台？吳釗燮回應，這是假設性問題，若台、美國防部門有任何合作，需經雙方行政部門討論。美國國會的意見如紅旗操演、軍艦互訪等，也要經行政部門核可，若事關重大則是總統的特權。

孔文吉另問，是否支持加強台美軍事合作？吳釗燮表示，台、美軍事合作目前已相當密切，但如軍售項目或人員互訪等也希望能更加強，以保衛地區和平。吳認為，加強台美軍事合作，與台灣和中國的關係並不相斥，「我們也希望追求與中國方面的和平關係，希望維持兩岸的和平現狀」。

而如何回應中駐美公使李克新日前「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」的發言，吳釗燮認為李的發言「非常特殊」，並指中國相關政府部門其他人在李克新之後的發言，和李很不一樣。

孔文吉另問，中國的敏感神經是否會被美總統簽署的國防授權法挑起？總統府是否歡迎或支持美國軍艦停靠台灣？吳回，目前還不知美方態度，並說將會依「對台灣國防上面最有利的方向思考，也必須考慮地區和平穩定，我們會拿捏最恰當的平衡點」。