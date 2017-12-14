評價兩極 余光中曾解「bumbler」勉馬引爭議

2017-12-14 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕余光中在文壇具有影響力，文學作品、文人性格評價兩極，梁實秋曾讚：「余光中右手寫詩，左手寫散文，成就之高一時無兩」。但李敖也曾批余光中「文高於學，學高於詩，詩高於品」，近年余光中替前總統馬英九新解「bumbler」一詞，也曾造成話題。

余光中1928年生於南京，20歲遷居台灣，西元1974年至1985年曾在香港中文大學聯合書院中文系任教，這段期間是其黃金歲月，創作出163首詩作及25篇散文。余光中曾說「大陸是母親，台灣是妻子，香港是情人」，多篇作品被選入教科書中，對學生有其影響。

外界對於余光中評價兩極，《維基百科》資料顯示，夏志清認為，余光中所嚮往的中國並不是台灣，也不是共黨統治下的中國，而是唐詩中洋溢著「菊香與蘭香」的中國。李敖則犀利地說，余光中「文高於學，學高於詩，詩高於品」。陳映真曾質疑余光中在當年鄉土文學論戰中，與國民黨特務系統的關係。

余光中過往也不時涉入政治，像是他曾公開批評前教育部長杜正勝的「刪減文言文」政策，也曾發表「某夫人畫像」歌頌馬英九之妻周美青。

近年余光中則以「bumbler」事件引發爭議，2012年《經濟學人》以「bumbler（笨手笨腳的人，決定常常是錯誤的人）」形容前總統馬英九，余光中則將其解釋為「拙」，有大智若愚、愚公移山的精神，此說引發外界批評。